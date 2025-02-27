Якубович оказался владельцем десятикомнатной квартиры в Хамовниках стоимостью 200 млн рублей

Главным открытием стало существование роскошной десятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники. Это помещение площадью 228 квадратных метров располагается в историческом восьмиэтажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. Примечательно, что недвижимость оформлена на супругу телеведущего. Просторное жилище занимает практически весь третий этаж здания и по нынешним оценкам стоит около 202 миллионов рублей.

Однако самым впечатляющим активом Якубовича оказался величественный замок в подмосковной деревне Веледниково Истринского района. Особняк площадью 30 соток представляет собой настоящую усадьбу и оценивается экспертами в миллиард рублей.

Помимо этого, в имущественной империи телезвезды числятся:

Земельный участок 13 соток в деревне Сивково Одинцовского района

Жилой дом

Представительная баня площадью 43 метра (стоимостью свыше 16 миллионов рублей)

Престижный автомобиль Lexus LX III шестилетней давности (около 12 миллионов рублей)

Интересно, что владелец роскошного автопарка не обделен вниманием сотрудников ГИБДД – на автомобиль наложено 64 штрафа на общую сумму 42 тысячи рублей. Основные нарушения связаны с превышением скорости и нарушением дорожной разметки. Впрочем, все задолженности своевременно погашены, что говорит о дисциплинированности владельца.

Таким образом, реальная картина благосостояния народного любимца оказалась значительно внушительнее той, что была известна широкой публике ранее.

По материалам телеграм-канала SHOT