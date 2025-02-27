Якубович оказался владельцем десятикомнатной квартиры в Хамовниках стоимостью 200 млн рублей

Главным открытием стало существование роскошной десятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники. Это помещение площадью 228 квадратных метров располагается в историческом восьмиэтажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. Примечательно, что недвижимость оформлена на супругу телеведущего. Просторное жилище занимает практически весь третий этаж здания и по нынешним оценкам стоит около 202 миллионов рублей.
Однако самым впечатляющим активом Якубовича оказался величественный замок в подмосковной деревне Веледниково Истринского района. Особняк площадью 30 соток представляет собой настоящую усадьбу и оценивается экспертами в миллиард рублей.
Помимо этого, в имущественной империи телезвезды числятся:
- Земельный участок 13 соток в деревне Сивково Одинцовского района
- Жилой дом
- Представительная баня площадью 43 метра (стоимостью свыше 16 миллионов рублей)
- Престижный автомобиль Lexus LX III шестилетней давности (около 12 миллионов рублей)
Интересно, что владелец роскошного автопарка не обделен вниманием сотрудников ГИБДД – на автомобиль наложено 64 штрафа на общую сумму 42 тысячи рублей. Основные нарушения связаны с превышением скорости и нарушением дорожной разметки. Впрочем, все задолженности своевременно погашены, что говорит о дисциплинированности владельца.
Таким образом, реальная картина благосостояния народного любимца оказалась значительно внушительнее той, что была известна широкой публике ранее.
По материалам телеграм-канала SHOT