Александр Буйнов принес публичные извинения сбитой им женщине

Известный российский певец Александр Буйнов выступил с официальным заявлением после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пожилая женщина. В своем обращении артист выразил искренние извинения и заверил, что окажет всю необходимую помощь пострадавшей.

«Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей», —говорится в заявлении Александра Буйнова, размещенном в его личном блоге.

Александр Буйнов отдельно поблагодарил сотрудников ГИБДД и медицинских работников за оперативную реакцию и профессиональную помощь, оказанную пострадавшей женщине на месте происшествия.

В связи с появившимися в СМИ противоречивыми сообщениями, певец призвал общественность критически относиться к информации в прессе и выбирать надежные источники новостей.

На данный момент подробности инцидента и степень ответственности артиста устанавливаются компетентными органами. Состояние пострадавшей женщины стабильное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, Александр Буйнов, находясь за рулем своего «Лексуса», в минувшую среду, 26 февраля, сбил на пешеходном переходе 61-летнюю женщину.