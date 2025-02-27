Сбивший женщину на пешеходном переходе Александр Буйнов признал свою вину

Музыкант Александр Буйнов, которому в марте исполнится 75 лет, оказался в центре внимания прессы после ДТП, виновником которого он оказался.

Вечером в среду, 26 февраля, Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе. Как рассказала пострадавшая, наехавший на нее на своем «Лексусе» Буйнов, не вышел из машины, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

По словам очевидцев, Александр Буйнов пытался скрыться с места происшествия, но ему не позволили это сделать неравнодушные граждане.

Салон своего автомобиля Александр Буйнов покинул только через 10 минут. Как сообщает MK.RU , Буйнов подошел к пострадавшей женщине и сказал, что признает свои вину в ДТП.

«Я признаю свою вину. В остальном будут разбираться другие люди», — такими были первые слова знаменитости.

Женщина, которую сбил Александр Буйнов, работает воспитателем в детском саду. У нее диагностированы ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого коленного сустава, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас она находится в клинике. Александр Буйнов с пострадавшей пока не связался.