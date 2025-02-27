Сбившему женщину на «зебре» Александру Буйнову грозит лишение прав

Стало известно, какое наказание может понести известный музыкант Александр Буйнов за ДТП, виновником которого он стал. Как сообщается, уголовное дело вряд ли будет возбуждено, 74-летнего певца не отправят в колонию.

Скорее всего, Александра Буйнова лишат прав на управление автомобилем. Сесть за руль артист не сможет в ближайшие два года.

Напомним. Александр Буйнов, находясь за рулем своего «Лексуса», сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. У пострадавшей зафиксированы повреждения связок и легкое сотрясение.

По словам женщины, после ДТП Александр Буйнов закрылся в машине, вероятно, боясь быть узнанным. Музыкант даже не вышел из автомобиля, чтобы узнать о самочувствии сбитого им пешехода.

По материалам телеграм-канала Mash