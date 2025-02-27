Продюсер Дворцов заявил, что Янис Тимма оказывал психологическое давление на Анну Седокову

Смерть баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, шокировала общественность. Появились противоречивые заявления о причинах трагедии, и новые подробности раскрывает знакомый Анны Седоковой, продюсер Сергей Дворцов.



По словам Дворцова, в последние месяцы Янис Тимма оказался в сложной ситуации, связанной с сильной зависимостью от бывшей жены. Он утверждает, что Янис Тимма был финансово зависим от Анны Седоковой, его карьера шла вниз, и он постоянно обращался к ней за помощью даже на личные нужды. Дворцов также заявляет о «секс-привязке» Яниса Тиммы к бывшей супруге.

«Сейчас пишут, что Анна довела мужа до ручки. Но это не так. Ровно за сутки до гибели Янис отправил Ане 101 розу, она их не приняла. Все-таки они были в разводе, это ее право — общаться с бывшим мужем или нет», — цитирует kp.ru Сергея Дворцова.

Он подчеркивает, что правоохранительные органы проверяют телефон Яниса Тиммы, и, по его мнению, экспертиза покажет масштаб психологического давления, которому подвергалась Анна Седокова.



Другой друг Анны Седоковой подтвердил, что в последние месяцы она действительно жила в сложной ситуации.

«Это не было здоровой любовью, Аня действительно в последние месяцы жила как в аду», —заявил друг певицы.

Он подчеркнул, что Янис Тимма грозился самоубийством, спал у дверей квартиры, пытаясь контролировать ее действия. В итоге, по словам друга, Анне Седоковой повезло, что она и дети остались целыми и невредимыми.



Заявления Дворцова и друзей Анны Седоковой рисуют картину, где Янис Тимма, скорее, являлся жертвой собственной зависимости и психологического кризиса, нежели источником проблем в их отношениях. Важно отметить, что пока это лишь версия, подтвержденная свидетельствами друзей, и официальное расследование правоохранительных органов еще не завершено. Экспертиза телефона погибшего, как предполагается, поможет пролить свет на истинные причины трагедии.