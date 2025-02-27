Александр Буйнов на своем «Лексусе» сбил женщину на пешеходном переходе

Стало известно, что известный исполнитель Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе.

Все произошло накануне, 26 февраля, в районе шести часов вечера. Александр Буйнов, управляя своим автомобилем марки «Лексус», снес пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была госпитализирована. Врачи диагностировали у пострадавшей разрыв связок.

Дама рассказала, что Александр Буйнов прятался от нее, вероятно, боясь, что она узнает в водителе знаменитость. По словам женщины, музыкант хотел уехать с места ДТП и даже не подошел к ней, чтобы узнать, как она себя чувствует.

Как выяснилось, Александр Буйнов, которому в марте исполнится 75 лет, лихач. Так, установлено, что в прошлом году Александр Буйнов 32 раза нарушил правила дорожного движения.

Напомним, Александр Буйнов в последние годы лечится от онкологического заболевания. Ему назначена специфическая терапия, которую оплачивает государство. Александра Буйнов получит полугодовой запас лекарст на миллион рублей.

По материалам телеграм-канала Mash