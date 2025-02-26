Кристина Орбакайте отправляется на гастроли по Прибалтике

Певица и актриса Кристина Орбакайте после паузы в несколько месяцев намерена вернуться к концертной деятельности. В личном блоге Кристина Орбакайте разместила сообщение, в котором анонсировала гастроли по Странам Балтии.

Отправиться в короткое турне по Прибалтике Кристина Орбакайте намерена в конце мая. Первое выступление совпадет с днем рождения Кристины Орбакайте, которой в этом году исполнится 54 года.

«Дорогие жители Прибалтики, я очень рада, что мы с вами скоро встретимся. 25 мая, в свой день рождения, я выступаю в Таллине, 31 мая — в Вильнюсе, ну а 1 июня — в Юрмале. Я вас всех жду!» — обратилась Кристина Орбакайте к своим поклонникам.

В Сети тут же обратили внимание на то, что Кристина Орбакайте выступит в Юрмале, городе, где любит проводить летние каникулы ее мама, певица Алла Пугачева. Правда, пока неизвестно, приедет ли Алла Борисовна к 1 июня в Юрмалу. Как правило, вместе с детьми-близнецами, Гарри Галкиным и Лизой Галкиной, Алла Пугачева приезжает на побережье Балтийского моря чуть позже.