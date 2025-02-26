Певица Варвара рассказала, что печет тоненькие блины на Масленицу

Певица Варвара. Фото: Global Look Press

Масленица — это не просто праздник, это целая история, переходящая из поколения в поколение, напоминание о наших предках и вековой традиции проводов зимы и встречи весны.

В каждом доме, на каждой русской улице, Масленица сопровождалась песнями, играми, конечно же, и аппетитными блинами.

У каждой семьи — свои традиции, свои любимые рецепты. В семье, где живет певица Варвара, блинная неделя — настоящее торжество. У них, как и у многих, пекут блины с разнообразными начинками, а также — просто восхитительные тоненькие блины.

Варвара, известная своими не только музыкальными талантами, но и кулинарными способностями, делится с нами своим секретом приготовления идеальных тоненьких блинов. Ее рецепт — это не просто набор ингредиентов, это проявление любви к традициям и к процессу. А тоненькие, почти невесомые блины, раскатывающиеся по всей сковороде, – это не только вкус, но и определенный ритуал.


«Я люблю настоящие обычные, тоненькие блины без начинки», – призналась певица Варвара в беседе с MK.RU.

И пусть это продиктовано заботой о фигуре, важно, что она наслаждается и процессом приготовления, и самим вкусом этих чудесных блинов. Секрет, конечно же, не только в самом рецепте, но и в сердце, с которым он создается.

Рецепт тонких блинов от Варвары

Ингредиенты:

* Мука – 120 г
* Сахар, соль – по 1 щепотке
* Яйца куриные – 2 шт.
* Молоко – 350 мл
* Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте в миске муку, сахар и соль.
2. Вбейте яйца и тщательно перемешайте венчиком.
3. Добавьте 100 мл молока и снова перемешайте до однородности.
4. Постепенно влейте оставшееся молоко, продолжая помешивать венчиком.
5. Оставьте тесто на 1 час при комнатной температуре. Это очень важный момент!
6. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.
7. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.

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