Певица Варвара рассказала, что печет тоненькие блины на Масленицу
Певица Варвара. Фото: Global Look Press
Масленица — это не просто праздник, это целая история, переходящая из поколения в поколение, напоминание о наших предках и вековой традиции проводов зимы и встречи весны.
В каждом доме, на каждой русской улице, Масленица сопровождалась песнями, играми, конечно же, и аппетитными блинами.
У каждой семьи — свои традиции, свои любимые рецепты. В семье, где живет певица Варвара, блинная неделя — настоящее торжество. У них, как и у многих, пекут блины с разнообразными начинками, а также — просто восхитительные тоненькие блины.
Варвара, известная своими не только музыкальными талантами, но и кулинарными способностями, делится с нами своим секретом приготовления идеальных тоненьких блинов. Ее рецепт — это не просто набор ингредиентов, это проявление любви к традициям и к процессу. А тоненькие, почти невесомые блины, раскатывающиеся по всей сковороде, – это не только вкус, но и определенный ритуал.
«Я люблю настоящие обычные, тоненькие блины без начинки», – призналась певица Варвара в беседе с MK.RU.
И пусть это продиктовано заботой о фигуре, важно, что она наслаждается и процессом приготовления, и самим вкусом этих чудесных блинов. Секрет, конечно же, не только в самом рецепте, но и в сердце, с которым он создается.
Рецепт тонких блинов от Варвары
Ингредиенты:
* Мука – 120 г * Сахар, соль – по 1 щепотке * Яйца куриные – 2 шт. * Молоко – 350 мл * Растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте в миске муку, сахар и соль. 2. Вбейте яйца и тщательно перемешайте венчиком. 3. Добавьте 100 мл молока и снова перемешайте до однородности. 4. Постепенно влейте оставшееся молоко, продолжая помешивать венчиком. 5. Оставьте тесто на 1 час при комнатной температуре. Это очень важный момент! 6. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. 7. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.