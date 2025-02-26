Певица Варвара рассказала, что печет тоненькие блины на Масленицу

В каждом доме, на каждой русской улице, Масленица сопровождалась песнями, играми, конечно же, и аппетитными блинами.



У каждой семьи — свои традиции, свои любимые рецепты. В семье, где живет певица Варвара, блинная неделя — настоящее торжество. У них, как и у многих, пекут блины с разнообразными начинками, а также — просто восхитительные тоненькие блины.



Варвара, известная своими не только музыкальными талантами, но и кулинарными способностями, делится с нами своим секретом приготовления идеальных тоненьких блинов. Ее рецепт — это не просто набор ингредиентов, это проявление любви к традициям и к процессу. А тоненькие, почти невесомые блины, раскатывающиеся по всей сковороде, – это не только вкус, но и определенный ритуал.



«Я люблю настоящие обычные, тоненькие блины без начинки», – призналась певица Варвара в беседе с MK.RU.

И пусть это продиктовано заботой о фигуре, важно, что она наслаждается и процессом приготовления, и самим вкусом этих чудесных блинов. Секрет, конечно же, не только в самом рецепте, но и в сердце, с которым он создается.



Рецепт тонких блинов от Варвары



Ингредиенты:



* Мука – 120 г

* Сахар, соль – по 1 щепотке

* Яйца куриные – 2 шт.

* Молоко – 350 мл

* Растительное масло – 1 ст. л.



Способ приготовления:



1. Смешайте в миске муку, сахар и соль.

2. Вбейте яйца и тщательно перемешайте венчиком.

3. Добавьте 100 мл молока и снова перемешайте до однородности.

4. Постепенно влейте оставшееся молоко, продолжая помешивать венчиком.

5. Оставьте тесто на 1 час при комнатной температуре. Это очень важный момент!

6. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.

7. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.