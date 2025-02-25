Ольге Зарубиной на жизнь в Москве нужно 50 тысяч рублей в месяц

По словам артистки, для комфортного существования в столице ей необходимо не менее 50 тысяч рублей в месяц.

«Это минимальная граница. Я не стремлюсь к роскоши, покупаю только самое необходимое», —подчеркнула Ольга Зарубина.



Особое внимание певица уделяет качеству жизни, отмечая, что «шмотки» для нее не приоритет.

«Я уже одета с ног до головы, поэтому не вижу в этом потребности. Лучше иметь хороших друзей, чем много вещей», — добавила Ольга Зарубина в беседе с MK.RU .

Основные статьи расходов Ольги — продукты и квартплата.

«За квартиру я плачу 6 тысяч рублей в месяц, — рассказала певица. — У меня небольшая площадь, поэтому коммунальные платежи укладываются в эту сумму».

Самая большая часть бюджета, по ее словам, уходит на продукты.

«Я слежу за правильным питанием и покупаю качественные продукты. Рестораны – это не для меня, поэтому эта статья расходов равна нулю. Я предпочитаю готовить сама. Так я знаю, что ем, еда свежая, и по-своему вкусу», — сказала Ольга Зарубина.



Неотъемлемой частью ее бюджета являются витамины.

«Ежемесячно я трачу на них 5 тысяч рублей», — отметила Ольга Зарубина.

Таким образом, Ольга Зарубина демонстрирует свой подход к жизни в Москве, ориентируясь на баланс между необходимостью и желанием. Главный принцип — качество и целесообразность расходов.