Черкасов из «Дома-2» сделал публичное замечание Пинчук, рассказавшей об изменах Арая

На днях разгорелся громкий скандал в интернете: злоумышленники сумели взломать аккаунт Арая Чобаняна и опубликовали его личные переписки с дамами. Изначально Ирина Пинчук вставала на защиту супруга, но вскоре ошеломила поклонников неожиданным заявлением. «Мы разводимся», — без обиняков заявила она.

Вчера Арай Чобанян разместил в своем блоге фотографию: его вещи, упакованные в мусорные пакеты, стоят у двери, гардероб опустел. «Вот так... Прошу не задавать лишних вопросов... Откровенно признаюсь, когда придет время, я все расскажу. Неделя эмоционального кризиса, а теперь полное опустошение. Просто оболочка... Пустая оболочка», — подписал он эти кадры.

Вставить свои пять копеек в этот конфликт решил ведущий «Дома-2» и примерный семьянин Андрей Черкасов. Он сделал публичное замечание Ирине Пинчук, которой, по его мнению, не стоило выносить сор из избы и делать скандал в семье достоянием общественности.

«Мое мнение, не стоит на эмоциях сразу в Интернете парафинить своего мужа перед всем честным народом. Потому что когда вы помиритесь, а это не исключено, эти же люди тебе все припомнят», — высказался Андрей Черкасов.

Андрей Черкасов надеется, что Арай Чобанян и Ирина Пинчук смогут преодолеть трудности и сохранить семью. Он обратился и к Араю, заявив, что тот не должен потерять то, что у него есть.