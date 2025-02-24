Валерий Тодоровский дал понять, что не завел новых отношений после смерти жены Евгении Брик

Евгения Брик, яркая и талантливая актриса, скончалась три года назад в результате продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее уход оставил глубокую рану в сердцах близких и коллег. Спустя несколько недель после смерти Евгении, состоялась кремация в Лос-Анджелесе, городе, где она прожила последние годы своей жизни.

После утраты любимой жены, Валерий Тодоровский, известный режиссер и продюсер, продолжает активно работать и заботиться о своей 15-летней дочери Зое. Он уделяет особое внимание воспитанию девочки, стремясь сохранить память о Евгении и поддерживать семейное единство. Поддержку Валерию оказывает мать Евгении, Галина Хиривская, которая всегда была важной частью их семьи.

Зоя, следуя по стопам родителей, проявляет интерес к музыке и кинематографу. Она успешно участвует в различных проектах, демонстрируя свой талант и стремление развиваться. В частности, она снялась в короткометражном фильме «Тинатин», который получил признание на международных кинофестивалях. Помимо всего прочего, дочка Валерия Тодоровского пока еще учится в школе.

Семья Брик-Тодоровских продолжает жить насыщенной жизнью, совмещая работу и семейные обязанности. Валерия вдохновляет работа, а Зоя продолжает радовать своими успехами в искусстве. Тодоровский не рассказывает о личной жизни, но появляясь всюду в одиночестве или с дочерью Зоей, он дает понять, что так и не завел других отношений.