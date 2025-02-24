Валерий Тодоровский дал понять, что не завел новых отношений после смерти жены Евгении Брик

Евгения Брик, яркая и талантливая актриса, скончалась три года назад в результате продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее уход оставил глубокую рану в сердцах близких и коллег. Спустя несколько недель после смерти Евгении, состоялась кремация в Лос-Анджелесе, городе, где она прожила последние годы своей жизни.
После утраты любимой жены, Валерий Тодоровский, известный режиссер и продюсер, продолжает активно работать и заботиться о своей 15-летней дочери Зое. Он уделяет особое внимание воспитанию девочки, стремясь сохранить память о Евгении и поддерживать семейное единство. Поддержку Валерию оказывает мать Евгении, Галина Хиривская, которая всегда была важной частью их семьи.
Зоя, следуя по стопам родителей, проявляет интерес к музыке и кинематографу. Она успешно участвует в различных проектах, демонстрируя свой талант и стремление развиваться. В частности, она снялась в короткометражном фильме «Тинатин», который получил признание на международных кинофестивалях. Помимо всего прочего, дочка Валерия Тодоровского пока еще учится в школе.
Семья Брик-Тодоровских продолжает жить насыщенной жизнью, совмещая работу и семейные обязанности. Валерия вдохновляет работа, а Зоя продолжает радовать своими успехами в искусстве. Тодоровский не рассказывает о личной жизни, но появляясь всюду в одиночестве или с дочерью Зоей, он дает понять, что так и не завел других отношений.
Дочка Валерия Тодоровского Зоя с сестрой. Фото: соцсети
Пользователи Сети подмечают, как Зоя похожа на свою маму Евгению Брик. В последнем интервью актриса поделилась мечтательной картиной своего будущего, отвечая на вопрос о том, каким она видит себя в 2028 году. Актриса представляла, что в этот период Зое будет 19 лет, и они останутся близкими подругами, делящими друг с другом всеми важными событиями жизни.
Евгения видела себя и своего мужа, Валерия Тодоровского, активными и успешными, продолжающими работать и одновременно воспитывающими младших детей. Она надеялась, что у ее сестры Леры появятся свои дети, которых Евгения с радостью воспринимала бы как своих племянников. Главная мечта Евгении заключалась в том, чтобы вся семья оставалась единой, полной энергии и любви, несмотря на все жизненные перипетии.