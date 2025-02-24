Саша Черно из «Дома-2» боится, что у сына начнется приступ эпилепсии из-за температуры

Бывший муж Саши Черно Иосиф Оганесян не бросил сына Стефана, хотя отношения с его матерью остаются натянутыми. Экс-участник проекта «Дома-2» часто видится с мальчиком и принимает непосредственно участие в его воспитании. Так, родители поделили между собой дни, решив, кто из них и когда будет сидеть с сыном. Это позволяет обоим заниматься карьерой и личной жизнью. Однако бывают случаи, когда Саше Черно приходится откладывать свои планы, чтобы побыть с ребенок. Особенно, если он болеет. Пользователи Сети не раз подмечали, что звезда телестройки пытается быть хорошей мамой, но у нее не было примера хорошего воспитания, поэтому она совершает ошибки.

На днях Саша Черно поделилась тем, кто ее сын Стефан принес из садика очередной вирус. У мальчика поднялась высокая температура. И экс-участница проекта «Дома-2» переживает, что из-за этого у малыша могут случится приступы эпилепсии, с которыми они уже сталкивались.

«Мы опять заболели. Стеф принес вирус из садика. А я так сильно переживаю из-за этого. Ведь у него реакция на температуру сопровождается приступом эпилепсии. Когда мы болели две недели назад, приступ случился снова», - подметила Саша Черно.

А бывший муж звезды телестройки Иосиф Оганесян, усомнившись в том, что Саша Черно справится с болеющим ребенком, признался, что готов забрать сына у экс-жены, которая, по его мнению, плохо заботится о малыше.