Алла Пугачева, легендарная российская певица, публично обратила внимание на поведение своего пятого мужа, юмориста Максима Галкина*, который находился вдали от дома и, судя по всему, пытался справиться с грустью привычным способом — алкоголем. Пугачева, будучи в одиночестве и воспитывающая детей Лизу и Гарри, не могла остаться равнодушной к происходящему.

Галкин, находившийся на гастролях, признался, что скучает по дому и семье, и предложил зрителям присоединиться к нему в употреблении красного вина и пении грузинских песен. Это вызвало бурную реакцию в интернете, включая комментарии самой Аллы Борисовны, которая эмоционально поддержала мужа, пишет kp.ru.

«Ты ж мой любимый!» - обратилась она к Галкину*.

Пугачева, живущая последние годы на Кипре, предпочитает вести тихую жизнь, избегая лишнего внимания. Тем не менее, некоторые случаи привлекают внимание общественности, как, например, инцидент годичной давности, когда певицу не пустили в кафе из-за отсутствия свободных мест. Тогда возник языковой барьер, так как Пугачева не владеет ивритом.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.