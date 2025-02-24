Игорь Вдовин не собирается дарить дочери Анастасии Волочковой квартиру на свадьбу

Весной этого года 19-летняя Ариадна, дочь знаменитой балерины Анастасии Волочковой, планирует выйти замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Свадьба обещает стать событием года, и вокруг нее уже разгораются нешуточные страсти.

Волочкова заявила, что организует для дочери грандиозное свадебное торжество и возьмет на себя все расходы. Однако вопрос жилья для молодых вызвал разногласия. Балерина утверждает, что квартира для Ариадны и Никиты должна быть куплена отцом девушки, Игорем Вдовиным. Она также выразила разочарование тем, что Вдовин и его новая семья не участвуют в организации свадьбы.

Между тем, мачеха Ариадны, Елена Николаева, утверждает, что молодая пара способна самостоятельно обеспечивать себя и не нуждается в материальных дарах. Она подчеркивает, что Ариадна работает преподавателем иностранных языков и обладает талантом в этой области.

«Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Она цельный человек. Ей все вот это не нужно», - подметила Елена Николаева в интервью Woman.ru .

Волочкова, в свою очередь, резко критикует Николаеву, считая, что та пытается использовать ее дочь для собственной популярности. Она напоминает, что на свадьбу дочери тратятся ее личные средства, и обвиняет Николаеву в попытке пиариться за счет Ариадны.

Споры между сторонами продолжаются, добавляя дополнительную интригу к предстоящему событию.