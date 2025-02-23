Курбан Омаров купил 23-летней жене двухэтажный коттедж за рождение сына

23-летняя Валерия Омарова поделилась радостной новостью о приобретении нового загородного дома. Она продемонстрировала семейное гнездышко, которым теперь владеет вместе с мужем, известным предпринимателем и блогером Курбаном Омаровым. Их история отношений началась, когда Курбан еще состоял в браке с телеведущей Ксенией Бородиной. Валерия узнала, что является любовницей, и прекратила отношения, однако позже Курбан сумел вернуть ее. Сейчас пара утверждает, что их отношения идеальны, чему свидетельствуют посты в совместном блоге.

Недавно Валерия и Курбан стали родителями — у них родился сын, который стал третьим ребенком для Курбана и первенцем для Валерии. Новость о рождении мальчика они также поделились через соцсети. Сегодня же Валерия объявила о новой радостной новости — покупке нового загородного дома. На видео она показала двухэтажный особняк и пригласила подписчиков присоединиться к поздравлениям.