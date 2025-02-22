Зепюр Брутян случайно показала лицо сына Микаэля в свой день рождения

Недавно Зепюр Брутян, жена известного актера Павла Прилучного, отметила свой день рождения. Во время празднования она случайно показала лицо своего младшего сына Микаэля, которого до этого всегда старалась держать подальше от камер. Этот момент был запечатлен на видео, которым Зепюр поделилась с подписчиками. Поклонники отметили внешнее сходство мальчика с матерью: у него пухлые щечки, маленький носик и густые темные брови.

Актриса призналась, что мечтает о рождении кудрявой девочки, дополнив свою семью. Павел Прилучный также выразил свое восхищение женой, назвав ее защитницей и опорой. Вместе с Микаэлем в доме живет и старший сын Павла от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофей. Мальчик нашел общий язык с новой женой отца и даже переехал к ним. Павел заботливо относится к сыну, иногда позволяя ему пропускать школу ради совместных поездок на отдых. В автомобиле актера установлен большой экран, чтобы Тимофей мог играть в игры во время пути на занятия.