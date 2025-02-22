Ирина Пинчук из «Дома-2» передумала разводиться с Араем Чобаняном без доказательств его измены: «Не рубить с плеча»

Ирина Пинчук, бывшая участница «Дома-2», недавно оказалась в эпицентре скандала, связанного с ее мужем, Араем Чобаняном. Так, она опубликовала в своих соцсетях эмоциональные истории, в которых рассказала о многочисленных изменах мужа, включая период, когда она была беременна и находилась в больнице. Эти обвинения вызвали у нее сильный стресс, и она поделилась своими переживаниями с подписчиками.

Ирина также представила скриншоты переписок Арая с другими женщинами, которые, по ее словам, стали известны после взлома его аккаунта. Эти сообщения привели ее к решению объявить о разводе. Однако через несколько дней Ирина призналась, что поспешила с выводами. Она поняла, что действовала под влиянием эмоций, публикуя эту информацию без предварительной проверки фактов. Теперь она ожидает доказательств невиновности мужа. Без этого разводиться с любимым она не намерена. Арай утверждает, что представленные переписки фальшивые, и Ирина планирует лично изучить его аккаунт, чтобы удостовериться в истинности его слов.

«Я вышла на эмоциях, когда выставляла все ночью. Сейчас считаю нужным также выйти и проговорить один момент. В первую очередь, что нужно было сделать мне, конечно же, не рубить с плеча, вообще ни с кем не обговорив ничего. Просто сразу поддалась эмоциям, вышла в сторис. Этого делать нельзя было», - говорит Ирина Пинчук.

Этот инцидент подчеркивает важность осторожного подхода к публичным заявлениям и тщательного анализа информации перед вынесением окончательных суждений.