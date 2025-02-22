Агата Муцениеце вместе с дочкой Мией проводит уикенд с Петром Дрангой в Санкт-Петербурге

Агата Муцениеце, известная российская актриса, нашла нового возлюбленного — аккордеониста Петра Дрангу. Их отношения развиваются вполне гармонично, особенно учитывая тот факт, что Петр хорошо ладит с дочерью Агаты от предыдущего брака с Павлом Прилучным. Так, к примеру, Мия часто сопровождает пару в различных поездках и активно участвует в семейных выходных и каникулах. В частности, Петр научил ее играть в боулинг, взяв на себя роль наставника. Видимо, Павел Прилучный дочку такими уикендами балует нечасто.

Недавно Агата Муцениеце и Петр Дранга отправились в Санкт-Петербург, взяв с собой Мию. Вместо возражений по поводу присутствия дочери, Петр оказался вполне доволен ситуацией, понимая, что отношения с женщиной, имеющей детей, требуют особого подхода. Более того, Агата регулярно посещает концерты своего нынешнего избранника вместе с дочерью, стремясь прививать ей любовь к культуре и искусству.