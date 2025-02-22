Агата Муцениеце вместе с дочкой Мией проводит уикенд с Петром Дрангой в Санкт-Петербурге

Агата Муцениеце, известная российская актриса, нашла нового возлюбленного — аккордеониста Петра Дрангу. Их отношения развиваются вполне гармонично, особенно учитывая тот факт, что Петр хорошо ладит с дочерью Агаты от предыдущего брака с Павлом Прилучным. Так, к примеру, Мия часто сопровождает пару в различных поездках и активно участвует в семейных выходных и каникулах. В частности, Петр научил ее играть в боулинг, взяв на себя роль наставника. Видимо, Павел Прилучный дочку такими уикендами балует нечасто.
Недавно Агата Муцениеце и Петр Дранга отправились в Санкт-Петербург, взяв с собой Мию. Вместо возражений по поводу присутствия дочери, Петр оказался вполне доволен ситуацией, понимая, что отношения с женщиной, имеющей детей, требуют особого подхода. Более того, Агата регулярно посещает концерты своего нынешнего избранника вместе с дочерью, стремясь прививать ей любовь к культуре и искусству.
Агата Муцениеце с Петром Дрангой проводят уикенд в Санкт-Петербурге. Фото: соцсети
Однако, в отличие от Мии, старший сын Агаты, Тимофей, кажется, менее вовлечен в личную жизнь матери. По словам самой актрисы, она давно не видела своего сына. Даже случайная встреча в магазине после одного из концертов Петра Дранги не привела к теплому общению. Вместо обмена приятными словами, Тимофей вел себя отстраненно, что расстроило Агату.
Пользователи социальных сетей высказывают предположения, что Агата могла бы отдать на время Мию отцу, Павлу Прилучному, однако последний, вероятно, отказался. Это вынудило актрису взять дочь с собой в Санкт-Петербург, хотя изначально, возможно, планировалась поездка вдвоем с новым возлюбленным.