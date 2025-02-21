Николаева отреагировала на выпады Волочковой в ее адрес из-за свадьбы дочери

Молодая жена бизнемена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева заявила, что не знает, что говорила о ней Анастасия Волочкова, и не следит за заявлениями балерины. Она также добавила, что не хочет комментировать шоу одного актера, и не опустится до такого уровня.

«Я просто не участвую в таком диалоге и не особо хочу публично это делать, опускаться до этого уровня», — отметила Елена Николаева в беседе с MK.RU.

Говоря о свадьбе дочери Анастасии Волочковой Ариадны, Елена Николаева дала понять, что она и ее муж Игорь Вдовин не будут присутствовать на торжестве в Санкт-Петербурге. Мачеха Ариадны и ее папа поздравят девушку с бракосочетанием в Москве.

Елена Николаева добавила, что Ариадна и ее жених Никита намерены обвенчаться.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова позволила себе довольно резко высказаться в адрес Елены Николаевой, заявившей, что ее падчерице Ариадне не нужна яркая, пышная и громкая свадьба, о которой мечтает ее мама, балерина Волочкова.