Пригожин сообщил, что певица Валерия готовится завершить музыкальную карьеру

Как сообщил журналистам супруг и продюсер певицы Валерии, Иосиф Пригожин, весной этого года она выпустит свой последний студийный альбом, а в ближайшие три года даст прощальный сольный концерт, который станет заключительным этапом ее многогранной музыкальной карьеры.



«Это ее желание. Она уже хотела это сделать во время пандемии, но у нее на этот счет есть свои мысли», — рассказал Иосиф Пригожин.

Подробности о причинах такого решения пока не раскрываются, однако слова Иосифа Пригожина подразумевают глубоко личные мотивы артистки.



Певица Валерия, известная своим неповторимым вокалом, мощной энергетикой на сцене и несомненным талантом, оставила неизгладимый след в сердцах миллионов поклонников. Ее песни звучат уже не одно десятилетие, став частью культурного ландшафта России.



Ожидается, что прощальный концерт станет масштабным событием, полным самых ярких хитов и самых трогательных моментов. Последний альбом певицы обещает быть не менее значимым, завершающим цикл её творчества.

«Конечно же Валерия рассматривает то, чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру и гастроли. Но это не сегодня, не завтра», — уточнил Иосиф Пригожин.



Пока неизвестно, что ждет певицу Валерию после ухода со сцены. Но поклонники с нетерпением ждут информации о ее планах и с уверенностью говорят, что ее вклад в российскую музыку навсегда останется в памяти и сердцах.

По материалам «Пятый канал» и Super.ru