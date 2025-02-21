Анастасия Волочкова до сих пор не познакомилась с родителями будущего зятя
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: Global Look Press
Анастасия Волочкова поделилась подробностями личной жизни своей дочери Ариадны, которая в апреле выйдет замуж за своего избранника Никиту.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о женихе своей дочери Ариадны. По словам звезды, девушка впервые представила своего избранника Никиту маме в католическом храме, куда они все вместе пришли.
Анастасия Волочкова сразу поняла, что этот человек очень важен для ее дочери, и благословила молодых людей.
«Я пока не знакома с родителями Никиты, да и не лезу к Никите с вопросами, чем он занимается», — рассказала Анастасия ВолочковаMK.RU.
Анастасия Волочкова отметила, что ей важно, чтобы Ариадна и Никита были счастливы вместе и могли зарабатывать деньги. Дочь балерины работает в студии дубляжа, озвучивает фильмы и преподает языки онлайн как детям, так и взрослым.
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна и ее жених Никита. Фото: Global Look Press
Напомним, свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге.