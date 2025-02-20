Волочкова шьет особенное платье для себя на свадьбу дочери: «Я должна появиться, как королева-мать!»

Анастасия Волочкова поделилась подробностями о свадебном платье своей дочери Ариши.

Звезда балета рассказала, что наряд для свадьбы создаст мастер, который шил все ее балетные пачки, начиная с первых выступлений в Мариинском театре.

Анастасия Волочкова призналась, что многие завидовали яркости и нарядности ее сценических костюмов, украшенных стразами и камнями. Ирина также создала платье для выпускного вечера Ариши.

Однако дочь не показывает Анастасии Волочковой свое свадебное платье, чтобы сохранить интригу до самого торжества. Для себя же Анастасия выбрала наряд в королевском стиле.

«Мое платье на свадьбу будет шить Джемал Махмудов. Наряд будет в королевском стиле, я же должна появиться как королева-мать!» — поделилась Анастасия Волочкова с MK.RU.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова рассказывала, что на свадьбу приглашен отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин. Но балерина считает, что он не появится на торжестве, поскольку против этого события ранее возражала его жена, телеведущая Елена Николаева.