Вдова Олега Стриженова после его смерти отказывалась от еды и не спала трое суток

Вдова Олега Стриженова Лионелла Пырьева (Стриженова) не появилась на прощании с ним в храм Святителя Николая по своим личным причинам. 86-летняя Лина Ивановна ведет затворническую жизнь и не хочет, чтобы ее видели посторонние.

С Олегом Стриженовым Лионелла Пырьева (Стриженова) прощалась в храме наедине, вечером накануне его похорон.

В окружении семьи Стриженовых рассказали, что в первые дни после кончины Олега Стриженова его вдова находилась в глубоком горе.

«Трое суток она не спала, отказывалась от еды, много плакала», — поделилась помощница с KP.RU.



Однако, поддержка детей и внуков помогла ей справиться с этим непростым периодом. Александр Стриженов и его жена Екатерина Стриженова заботятся о вдове Олега Стриженова.

«Катя с Сашей убедили ее, что нужно заботиться о себе. Они часто приходят к Лине, чтобы она не чувствовала себя одинокой, приносят продукты, которые она предпочитает», — добавила помощница.

Это подчеркивает, что в сложные моменты поддержка семьи и близких играет неоценимую роль. Совместные мероприятия, такие как поминки и поминальные дни, также помогают Лине поддерживать связь с окружающими.