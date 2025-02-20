Андрей Разин рассказал, как ему угрожала Лолита Милявская

По словам Андрея Разина, Лолита Милявская, не мотивируя свои действия, обрушилась на него с бранью и грубыми словами в студии.

«Это ужас и полная деградация личности», — заявил Андрей Разин.

Он добавил, что Лолита Милявская угрожала ему.

«Разин тебе не жить. Ты никогда не вернешься в нашу Россию. Мы с артистами — одно целое, мы тебя сюда не пустим!» — привел Разин слова Лолиты в беседе с MK.RU .



Андрей Разин не только обвинил Лолиту Милявскую в агрессивном поведении, но и выдвинул ряд более серьезных претензий. Он охарактеризовал поведение певицы как провокационное, а также утверждал, что ее образ жизни и стиль одежды вызывают у него отвращение. Он подробно описал свою негативную оценку поведения Лолиты Милявской, включая упоминание ее отношения с семьей и бывшими партнерами. В частности, Разин озвучил заявления о том, что Лолита избивала, угрожала и обращалась за помощью к бандитам к своим партнерам.



«Лолита – моя одногодка, одевается в колготки, снимает юбки – ужас смотреть на ее тело», —резюмировал свою точку зрения Андрей Разин.

Он категорично заявил, что проклял Лолиту Милявскую и никогда не снимет это проклятие, подчеркнув, что, по его мнению, певица безразлична к близким людям.