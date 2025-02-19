Анастасия Волочкова пригласила Игоря Вдовина на свадьбу дочери Ариадны

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что отец ее дочери Ариадны Игорь Вдовин приглашен на свадьбу наследницы. По словам самой Анастасии Волочковой, приглашение было передано через Ариадну. Однако, намечается конфликтная ситуация: нынешняя жена экс-супруга Волочковой Елена Николаева якобы против присутствия Вдовина на празднике.

«Я его пригласила через Ариадну. Правда, я думаю, что будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь», — заявила Анастасия Волочкова MK.RU.



В итоге, судя по всему, Игорь Вдовин не сможет присутствовать на свадьбе дочери, и Анастасия Волочкова, несмотря на огорчение по поводу возможной проблемы, фокусируется на том, что торжество должно стать семейным праздником для дочери и близких.

«Но вы знаете, это будет наш с Аришей праздник, и я даже этому очень рада. А там пусть они уже в Москве или где-то дома, не знаю, посидят в семейном кругу и отметят это событие», — добавила Анастасия Волочкова.



Важно отметить, что Ариадна, после сложных отношений с отцом, покинула его квартиру и переехала со своим парнем Никитой в более скромное жилье в Москве.