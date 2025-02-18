Женя Малахова устроила праздник в честь трехлетия сына Федора

Это был особенный праздник, на котором собрались близкие и друзья семьи.

На торжестве в честь трехлетия сына Жени Малаховой и ее мужа-бизнесмена побывали Анастасия Уколова, Лиза Моряк, которая ждет второго ребенка, Люси Пылаева, Ирина Темичева, ведущая Елена Николаева с сыном Александра Вдовина ( экс-мужа Волочковой), Александр и Олеся Энберт и другие знаменитости.

«Это был волшебный день. Мы все получили массу удовольствия: каждый по возрасту и интересам нашел для себя занятие», — поделилась Женя Малахова с MK.RU.

На празднике Федору подарили множество подарков, которые он с удовольствием разбирал весь вечер. В качестве подарка сыну Женя выбрала познавательные игры, которые помогут ему развивать свои интересы и любознательность. Также Федор получил мини-чемодан с разными вкусностями, которые, несмотря на ограничения в сладком, достались только ему.