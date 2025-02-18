Певица Бьянка отказывается участвовать в реалити-шоу: «Пойду только в «Маску» или «Звезды на льду»

Популярная певица Бьянка заявила, что больше не планирует участвовать в реалити-шоу. В интервью звезда поделилась своими искренними чувствами, объясняя причины своего решения.



«Я больше никогда не пойду на реалити. Я пойду только туда, где надо петь или танцевать – например, «Маска», «Звезды на льду». А реалити — это вообще не мое», — подчеркнула Бьянка.



Артистка признается, что сохранила свою искренность, доброту и честность, несмотря на 25-летний опыт работы в шоу-бизнесе.

Бьянка не стала скрывать свою усталость от специфики реалити-шоу, где, по ее мнению, часто происходят манипуляции и обсуждения участников. Она предпочитает сосредотачиваться на творческих проектах, где ее талант может проявиться в полной мере и где она может остаться верна себе.



«Не привыкла, когда мною пытаются манипулировать. И устала от того, когда после испытаний все меня обсуждают. Мне это не доставило ни капли удовольствия. Зачем мне заставлять себя это делать?» — объяснила Бьянка мотивы своего отказа в программе «Утро. ТНТ».

Напомним, интрижку Бьянки с Натаном на шоу «Звезды в джунглях» горячо обсуждали в Сети. Бьянке такое не зашло, несмотря на то, что после скандала на проекте она стала популярнее.