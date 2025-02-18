Муцениеце ждала, что Киркоров поддержит ее на шоу «Маска»: «Филипп мой большой товарищ»

В минувшее воскресенье, 16 февраля, в финале второго выпуска шоу «Маска» был разоблачен первый участник. Было решено, что маску снимет Коровка.

Причем, решение об этом принял председатель судейской коллегии, поп-король Филипп Киркоров. Жюри предположило, что Коровкой может быть либо Алла Михеева, либо Валя Карнавал. И не угадало!

По маской Коровки выступала актриса Агата Муцениеце. Разоблаченная Агата Муцениеце на сцене шоу «Маска» не выглядела разочарованной или обиженной.

Уже позже актриса дала понять, что ей было неприятно от того, что Филипп Киркоров, которого она считает своим другом, не узнал и не поддержал ее. Агата Муцениеце призналась в легкой обиде на поп-короля за то, что тот проголосовал против нее.

«Не ожидала, что меня раскроет именно Филипп Бедросович, надеялась до последнего, что он отдаст свой голос за меня. Филипп мой большой товарищ, я его очень люблю, он всегда меня очень поддерживает», — поделилась Агата Муцениеце.

По материалам Starhit