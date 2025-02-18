Влад Лисовец прокомментировал новости об обнаруженном у него раке: «Все не так плохо»

Накануне, 17 февраля, на информационных лентах появились сообщения о том, что известный стилист, 52-летний Влад Лисовец в самое ближайшее время может быть признан неизлечимо больным.

Со ссылкой на анонимные источники в медицинских кругах уточнялось, что у Влада Лисовца был обнаружен рак на запущенной стадии. После этих новостей Влад Лисовец вышел на связь.

Он записал обращение в личном блоге, в котором раскрыл правду о тяжелой болезни. Влад Лисовец подтвердил, что у него обнаружен рак. Но при этом рассказал, что ситуация не так ужасна, как ее преподнесли в СМИ.

Влад Лисовец уточнил, что рос болезненным ребенком, так что, ему не привыкать противостоять разным диагнозам и прогнозам врачей.

Сейчас Влад Лисовец ведет борьбу с онкологией, но при этом сохраняет активность и старается вести привычный образ жизни.