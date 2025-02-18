Влад Лисовец прокомментировал новости об обнаруженном у него раке: «Все не так плохо»

Накануне, 17 февраля, на информационных лентах появились сообщения о том, что известный стилист, 52-летний Влад Лисовец в самое ближайшее время может быть признан неизлечимо больным.
Со ссылкой на анонимные источники в медицинских кругах уточнялось, что у Влада Лисовца был обнаружен рак на запущенной стадии. После этих новостей Влад Лисовец вышел на связь.
Он записал обращение в личном блоге, в котором раскрыл правду о тяжелой болезни. Влад Лисовец подтвердил, что у него обнаружен рак. Но при этом рассказал, что ситуация не так ужасна, как ее преподнесли в СМИ.
Влад Лисовец уточнил, что рос болезненным ребенком, так что, ему не привыкать противостоять разным диагнозам и прогнозам врачей.
Сейчас Влад Лисовец ведет борьбу с онкологией, но при этом сохраняет активность и старается вести привычный образ жизни.
«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой», — рассказал Влад Лисовец.