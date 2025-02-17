Умершая от менингита 19-летняя Ширин Абдуллаева из шоу «Ты супер!» два месяца провела в коме

19-летняя Ширин Абдуллаева, талантливая певица и обладательница Государственной премии имени Зульфии в области искусства, ушла из жизни вследствие осложнений менингита. Эта трагическая новость была подтверждена Комитетом по делам семьи и женщин Узбекистана.

Ширин стала известной российскому зрителю благодаря участию в музыкальном конкурсе «Ты супер!» в 2021 году, где она добралась до полуфинала. Ее трогательное выступление композиций привлекли большое внимание, а песни, такие как «Лули», «Метро» и «Безори», собрали миллионы просмотров в Интернете.

Ширин родилась в семье узбекского предпринимателя Баходира Абдуллаева и была пятой дочерью в семье. Родители долгое время мечтали о сыне, но рождение Ширин стало для отца настоящим подарком. Баходир предсказывал, что младшая дочь станет лучшей среди всех сестер, и его прогноз оправдался.