Умершая от менингита 19-летняя Ширин Абдуллаева из шоу «Ты супер!» два месяца провела в коме

19-летняя Ширин Абдуллаева, талантливая певица и обладательница Государственной премии имени Зульфии в области искусства, ушла из жизни вследствие осложнений менингита. Эта трагическая новость была подтверждена Комитетом по делам семьи и женщин Узбекистана.
Ширин стала известной российскому зрителю благодаря участию в музыкальном конкурсе «Ты супер!» в 2021 году, где она добралась до полуфинала. Ее трогательное выступление композиций привлекли большое внимание, а песни, такие как «Лули», «Метро» и «Безори», собрали миллионы просмотров в Интернете.
Ширин родилась в семье узбекского предпринимателя Баходира Абдуллаева и была пятой дочерью в семье. Родители долгое время мечтали о сыне, но рождение Ширин стало для отца настоящим подарком. Баходир предсказывал, что младшая дочь станет лучшей среди всех сестер, и его прогноз оправдался.
Ширин Абдуллаева стала певицей. Фото: соцсети
Будущая артистка родилась в городе Наманган, Узбекистан, но значительную часть своей жизни провела в Китае, где училась в Пекинском университете Цинхуа на факультете социальных наук. Вернувшись в Узбекистан в прошлом году, она продолжила свое образование. Кроме музыки, Ширин интересовалась боевыми искусствами Шаолиня и владела русским, английским и китайским языками.
Комитет по делам семьи и женщин выразил глубокие соболезнования родным и близким Ширин, подчеркивая ее выдающиеся таланты и достижения.
Как рассказали близкие Ширин Абдуллаевой, последние два месяца своей жизни она находилась в коме, из которой, к сожалению, так и не вышла. Поклонники выражают слова соболезнования семье покойной певицы, чей творческий путь был таким ярким, но недолгим. Близкие артистки убиты горем, они до сих пор не могут принять случившееся. Говорят, что причиной смерти Ширин стали осложнения менингита. Несмотря на то, что девушка находилась в больнице под наблюдением врачей, им не удалось спасти ее жизнь.