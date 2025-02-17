Брухунова рассказала, как справляется с дочкой Матильдой от 79-летнего Петросяна: «С младшим ребенком мне помогает мама»

Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна, раскрыла секреты своей продуктивности и гармонии в жизни. Несмотря на наличие двух маленьких детей, Вагана и Матильды, она успешно совмещает роли жены, матери и работающей женщины. Основной секрет успеха Татьяны заключается в поддержке окружающих: няни заботятся о детях, мама поддерживает, а нанятые помощники ведут хозяйство. Таким образом, у нее остается достаточно времени для работы и ухода за собой.
Утренний распорядок дня Татьяны включает ранний подъем, сопровождение сына в детский сад или на занятия, а затем она находит время для косметических процедур и заботы о себе. Работа для нее — источник радости, и большую часть дня она проводит на рабочем месте. Вечером, возвращаясь домой, Татьяна старается максимально посвятить себя детям, создавая атмосферу праздника и тепла.
«У меня есть помощь. Естественно, у меня есть няня. С младшим ребенком мне помогает мама. Не всегда, но по возможности. И, естественно, не столько я уделяю времени детям по утрам, сколько хотелось бы», - уточнила Татьяна Брухунова.
Сын Евгения Петросяна Ваган с сестренкой Матильдой. Фото: соцсети
Она убеждена, что для женщины крайне важно заботиться о собственном комфорте и находить время для отдыха и развлечений. Походы в рестораны, театр и встречи с подругами позволяют ей поддерживать позитивный настрой и получать необходимые положительные эмоции. Источником сил для Татьяны является глубокая вера, которую она считает основой своей жизненной стойкости.