У стилиста Влада Лисовца нашли запущенную стадию рака

Звездный стилист Влад Лисовец столкнулся с серьезным испытанием — врачи диагностировали у него рак на поздней стадии. Лечение пока не приносит ожидаемых результатов. Телеграм-канал Mash сообщает, что после первого этапа химиотерапии состояние Лисовца продолжает ухудшаться: он теряет волосы и сильно меняется внешне. Медики собираются провести консилиум для поиска новых методов борьбы с болезнью.

Влад обратился за медицинской помощью осенью прошлого года, жалуясь на ухудшение самочувствия. Тогда и было обнаружено, что болезнь находится в запущенном состоянии. Для сравнения, актриса Марина Дюжева смогла победить рак горла благодаря тому, что заболевание было выявлено на начальной стадии. Ей потребовалось около полутора лет интенсивной терапии, чтобы полностью избавиться от болезни.

Ранее также писали, что онкологическое заболевание нашли и у Олега Меньшикова. Однако актер дал понять, что чувствует себя прекрасно, продолжает работать в театре, активно репетировать и никаких проблем со здоровьем у него нет.