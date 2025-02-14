Виктория Синицина — о праздновании 14 февраля с Никитой Кацалаповым: «Не сильно заморачиваемся»

Ко Дню всех влюбленных пара фигуристов относится спокойно, но с любовью и особым трепетом.

«Отмечаем его, но не сильно заморачиваемся. Хочется, чтобы этот праздник был легким для нас обоих», — поделилась Виктория Синицина.



По ее словам, 14 февраля они с Никитой Кацалаповым, как и в другие дни, дарят друг другу подарки, выбираются на романтическое свидание в ресторан и просто прекрасно проводят время.



Однако, несмотря на спокойное отношение к празднику, 14 февраля имеет для этой пары особое значение.

«Несколько лет назад именно в этот день мы были на Олимпиаде в Пекине и завоевали «серебро» в личном турнире», — напомнила Виктория Синицина в беседе с MK.RU.

Этот день навсегда связан с важным спортивным достижением и, безусловно, занимает особое место в истории их взаимоотношений, делая его особенным и дорогим.