Обвинение запросило шесть лет колонии для блогера Блиновской

В Савеловском суде Москвы рассматривается дело Елены Блиновской, известной блогера и создательницы проекта «Марафон желаний». Государственная прокуратура выдвинула против нее обвинения в уклонении от уплаты налогов. В рамках судебного процесса прокурор предложил суду назначить Блиновской наказание в виде шести лет лишения свободы с содержанием под стражей в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, представители прокуратуры также выдвинули предложение о назначении дополнительного штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, было предложено наложить на Блиновскую пятилетний запрет на ведение любой коммерческой деятельности.

Государственные обвинители подчеркнули, что считают вину Блиновской полностью установленной и доказанной по всем пунктам предъявленного обвинения. Они акцентировали внимание на том, что представленные доказательства подтверждают ее причастность к уклонению от уплаты налогов, а также другим финансовым правонарушениям.

После выступления стороны обвинения слово предоставили защите. Адвокаты Блиновской должны были изложить свои аргументы и контраргументы относительно позиции обвинения. После завершения выступлений защиты подсудимой будет предоставлена возможность высказаться последней перед тем, как суд удалится для принятия окончательного решения.

Елена Блиновская обвиняется в целом ряде финансовых преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, легализацию денежных средств, полученных незаконным путем, и неправомерную деятельность с платежными средствами.

Как пишет Telegram-канал Shot, во время заседания суда Елена Блиновская выглядела заметно взволнованной, подавленной и «убитой» после слов прокурора о запрашиваемом наказании в 6 лет колонии. Она покраснела и казалась присутствующим глубоко потрясенной.

Всего в СИЗО блогерша находится 386 дней. До этого 9 месяцев она провела под домашним арестом. Задержали Блиновскую в апреле 2023 года.