Жена Вдовина назвала «мишурой» свадьбу за 10 млн рублей, которую Волочкова хочет устроить для дочери

В конце января у Анастасии Волочковой прошел день рождения, на празднике присутствовала и Ариадна со своим молодым человеком Никитой. Гости, конечно же, обратили внимания на кольцо на безымянном пальце Ариадны. Оказалось, свадьба уже вовсю готовится. Девушка поделилась, что мама одобрила ее выбор.

Как рассказала Волочкова, всю организацию торжества она берет на себя. Кроме того, она полностью оплатит свадьбу. По словам звезды, торжество состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Ариадна сама выбрала место церемонии.

«Видимо, хочет такую же царскую свадьбу, как у мамы. Пока по-царски не получится, но обещаю, что будет по-королевски! Я все организую им сама. Что могу сказать? Скоро у них роспись, а потом и венчание, которое пройдет в Питере», - поделилась Волочкова.

Анастасия вспоминает и собственную роскошную свадьбу с Игорем Вдовиным, на которой она сменила пять платьев за вечер. Для дочери она планирует организовать не менее грандиозное торжество. Только на аренду особняка уйдет около 2 млн рублей. А с расходами на платье, праздничное меню, декор, торт и прочее — не менее 10 млн рублей.

По словам балерины, Вдовин не собирается финансово помогать в организации торжества. Как рассказала звезда, даже на ее собственной свадьбе Игорь вручил ей кольцо с бриллиантами, купленное за ее деньги.

Но один из ключевых вопросов, где будут жить молодожены, остается открытым. Ариадна до сих пор прописана в московской квартире на Петровке — сейчас там офис Анастасии Волочковой. У балерины также есть недвижимость в Санкт-Петербурге, но она категорически против, чтобы там кто-то жил. Звезда считает, что вопросом жилья должен заняться Игорь Вдовин.

Новость о том, что балерина Анастасия Волочкова собирается потратить 10 млн рублей на свадьбу дочери Ариадны дошла и до нынешней жены бизнесмена Игоря Вдовина. Так, телеведущая Елена Николаева дала понять, что знает свою падчерицу лучше, чем ее родная мать. Жена Игоря Вдовина уверена, что Ариадна не хочет такую пышную свадьбу, о которой говорит Анастасия Волочкова.