«Жалею, что у меня нет отдельной спальни»: Валерия заговорила о семейной жизни с Пригожиным

Валерия и Иосиф Пригожин, будучи одной из самых устойчивых пар российского шоу-бизнеса, недавно поделились своими взглядами на различные аспекты отношений в новом видеоролике. В ходе обсуждения они обнаружили как совпадения, так и различия в своих взглядах.

Одним из первых вопросов, вызвавших разногласия, был вопрос о сне в отдельных комнатах. Валерия считает это нормальным, особенно если партнер храпит, однако Иосиф категорически против такого подхода.

«Я иногда жалею, что у меня нет отдельной комнаты», - призналась Валерия.

Тем не менее, пара согласна в том, что раздельный отдых не для них, а также в том, что отсутствие кулинарных способностей у женщины в браке не является проблемой. Оба супруга единодушны в неприятии общения с бывшими партнерами, хотя Валерия сделала оговорку, что все зависит от конкретных обстоятельств, отмечая свое теплое отношение к бывшей жене Иосифа и его дочери Данае.

Пригожин уверен, что имеет право помогать своей жене подбирать одежду, но Валерия подчеркивает, что предпочитает получать советы, а не указания. Кроме того, они решительно выступают против идеи, что мужчина должен советовать своей спутнице сделать пластическую операцию.

Ранее Иосиф раскритиковал чрезмерное увлечение Валерией здоровым образом жизни, которое он считает порой навязчивым. Певица активно занимается спортом и строго контролирует питание, но Иосиф недоволен тем, что она регулярно фотографирует еду и отправляет снимки своему диетологу, отвлекаясь таким образом от общения в компании.