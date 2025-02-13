«Арише все это не надо»: жена Вдовина прокомментировала планы Волочковой потратить 10 млн рублей на свадьбу дочери
Елена Николаева с падчерицей Ариадной. Фото: Global Look Press
Дочка балерины Анастасии Волочковой этим летом собралась замуж.
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе своей 19-летней дочери Ариадны с ее избранником Никитой. Торжественное мероприятие запланировано на весну следующего года, 26 апреля, и пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Волочкова пообещала организовать для дочери роскошную свадьбу и оплатить все расходы.
Балерина рассказала, что аренда особняка обойдется ей в 2 миллиона рублей, а общие траты на организацию праздника составят около 10 миллионов рублей. Она также выразила надежду, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, поможет с покупкой жилья для молодой пары. Однако, по словам Волочковой, бывший муж и его нынешняя жена, телеведущая Елена Николаева, не участвуют в финансировании подготовки к свадьбе.
Елена Николаева подтвердила, что они с Игорем Вдовиным не вмешиваются в организацию мероприятия, оставляя выбор формата торжества самой невесте. Она выразила сомнения относительно необходимости такой масштабной свадьбы, учитывая, что Ариадна и Никита — скромные и взрослые люди, для которых важнее создать уютное и интимное празднование.
Николаева также усомнилась в том, что грандиозный банкет действительно важен для Ариадны, отметив, что девушка ценит простые радости и не стремится к роскоши. Ранее сама Ариадна заявила, что ей неважно, сколько стоило кольцо, подаренное ей женихом, и она довольна скромным украшением с небольшим бриллиантом.
«Насчет королевской свадьбы, даже не знаю, это все для нее мишура. Про банкет слышать несколько странно, мне кажется, что Арише все это не надо. Она другая, она не не шмоточница» - приводит Woman.ru слова Елены Николаевой.