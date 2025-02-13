«Арише все это не надо»: жена Вдовина прокомментировала планы Волочковой потратить 10 млн рублей на свадьбу дочери

Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе своей 19-летней дочери Ариадны с ее избранником Никитой. Торжественное мероприятие запланировано на весну следующего года, 26 апреля, и пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Волочкова пообещала организовать для дочери роскошную свадьбу и оплатить все расходы.

Балерина рассказала, что аренда особняка обойдется ей в 2 миллиона рублей, а общие траты на организацию праздника составят около 10 миллионов рублей. Она также выразила надежду, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, поможет с покупкой жилья для молодой пары. Однако, по словам Волочковой, бывший муж и его нынешняя жена, телеведущая Елена Николаева, не участвуют в финансировании подготовки к свадьбе.

Елена Николаева подтвердила, что они с Игорем Вдовиным не вмешиваются в организацию мероприятия, оставляя выбор формата торжества самой невесте. Она выразила сомнения относительно необходимости такой масштабной свадьбы, учитывая, что Ариадна и Никита — скромные и взрослые люди, для которых важнее создать уютное и интимное празднование.

Николаева также усомнилась в том, что грандиозный банкет действительно важен для Ариадны, отметив, что девушка ценит простые радости и не стремится к роскоши. Ранее сама Ариадна заявила, что ей неважно, сколько стоило кольцо, подаренное ей женихом, и она довольна скромным украшением с небольшим бриллиантом.