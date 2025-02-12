Олега Стриженова похоронили рядом с могилами Анастасии Заворотнюк и Нины Руслановой

Олег Стриженов был похоронен на Троекуровском кладбище, рядом с могилой звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Решение о месте захоронения было принято после длительного обсуждения среди родственников. Изначально предполагалось, что он будет захоронен на Новодевичьем кладбище, но в конечном счете выбрали Троекуровское кладбище.

Могилу Олега Стриженова разместили на 21-м участке Троекуровского кладбища, неподалеку от захоронений народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Рядом находится могила Анастасии Заворотнюк, скончавшейся от рака в мае 2024 года.

Прощание и отпевание проходили в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Перед церемонией сын актера Александр Стриженов отметил, что его отец умер после длительной болезни, и семья не афишировала проблемы, считая это личным делом. На отпевании присутствовали все члены семьи Олега Стриженова, кроме его 86-летней второй жены Лионеллы Пырьевой, которая не смогла посетить церемонию из-за проблем со здоровьем. Однако она успела попрощаться с мужем в храме накануне.

Александр Стриженов описал своего отца как старшего друга, который поощрял его учиться и стремиться к знаниям, что позволяло ему чувствовать уважение к отцу.