Никоненко нашел объяснение долголетию Стриженова, который прожил 95 лет: «Здоровье, генетика, а еще независимый характер»

Сергей Никоненко, который снимался с Олегом Стриженовым в картине «Неподсуден» в 1969 году, выразил глубокие соболезнования в связи с уходом знаменитого актера. Он отметил, что Олег Александрович был не только великим артистом, но и человеком с уникальным характером. Никоненко подчеркнул независимость Стриженова, который всегда создавал собственные образы и исполнял ведущие роли. Он также отметил, что Стриженов всегда отличался элегантностью и хорошим вкусом в одежде, оставаясь истинно великим русским артистом.

Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Предварительные данные указывают на то, что возможной причиной смерти выдающегося актера могли стать последствия ишемического инсульта. Никоненко поделился своим мнением, объяснив долголетие ныне покойного Олега Стриженова.

«Здоровье, генетика, а еще независимый характер. Он ни от кого никогда не зависел. Всегда был автором своего образа, который он в данный момент играл», — говорил Сергей Никоненко mk.ru .

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым прошло 12 февраля в Москве, в храме Святителя Николая. Он скончался 9 февраля, дожив до 95 с половиной лет.

Не было гражданской панихиды, что соответствовало желанию самого покойного. Сын Олега Стриженова, Александр Стриженов, рассказывал, что его отец не хотел, чтобы гроб с его телом стоял на сцене. Последняя воля Олега Стриженова была выполнена его близкими.

Проститься с Олегом Стриженовым пришли его ближайшие родственники. Александр Стриженов и его жена Екатерина Стриженова, а также их дочери Анастасия и Александра.

Во время отпевания они стояли возле гроба своего уважаемого родственника, держа свечи и читая молитвы вслед за священнослужителем.