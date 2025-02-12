Малышева — на прощании со Стриженовым: «Бог дал этому роду прекрасное продолжение»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева была в числе посетивших церемонию прощания с покойным народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Елена Малышева дружна с семьей сына и невестки Олега Стриженова, Александра и Екатерины Стриженовых.

На церемонию Елена Малышева пришла в роскошной норковой шубке, с сумкой кросс-боди на цепочке. Покрывать голову телезвезда не стала, представ с идеальной, привычной укладкой.

Перед храмом Святителя Николая, где проходило отпевание Олега Стриженова, Елена Малышева пообщалась с прессой.

Она отметила, что у рода Стриженовых есть прекрасные наследники, а значит, жизнь продолжается.