Малышева — на прощании со Стриженовым: «Бог дал этому роду прекрасное продолжение»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева была в числе посетивших церемонию прощания с покойным народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Елена Малышева дружна с семьей сына и невестки Олега Стриженова, Александра и Екатерины Стриженовых.
На церемонию Елена Малышева пришла в роскошной норковой шубке, с сумкой кросс-боди на цепочке. Покрывать голову телезвезда не стала, представ с идеальной, привычной укладкой.
Перед храмом Святителя Николая, где проходило отпевание Олега Стриженова, Елена Малышева пообщалась с прессой.
Она отметила, что у рода Стриженовых есть прекрасные наследники, а значит, жизнь продолжается.
Елена Малышева на прощании с Олегом Стриженовым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Когда мы говорим о кино, то реально все живы. Потому что они остаются с нами в их прекрасных фильмах. А у Олега Стриженова есть продолжение, потому что есть талантливый сын Александр Стриженов, он играет, снимает, у него талантливейшие дети, внуки, прекрасные мальчики, невероятно похожие на Александра Стриженова и на Олега Стриженова. Бог дал этому роду прекрасное продолжение, все живы, и жизнь продолжается», — высказалась Елена Малышева.