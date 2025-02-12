Лариса Лужина — на прощании с Олегом Стриженовым: «Уходят глыбы нашего советского кино»

85-летняя актриса Лариса Лужина отдала дань память Олегу Стриженову, посетив отпевание актера в храме Святителя Николая в Москве.

Общаясь с прессой, Лариса Лужина отметила, каким непростым человеком был Олег Стриженов. Покойного актера она причислила в настоящим глыбам советского кино.

«Он не был простым рубахой-парнем. Это был достаточно замкнутый человек со своим взглядом на жизнь. Честный, говорил всегда правду-матку в глаза, никогда никого не боялся. Но главное, что он был гениальным артистом. Это целая плеяда: Смоктуновский, Тихонов, Стриженов. Они все были очень высокого класса артисты. Уходят глыбы нашего советского кино, которые так много сделали. У Олега Стриженова очень много картин, много ролей, которые запомнятся. Все, что он сделал, конечно, останется в памяти», — поделилась Лариса Лужина.

Напомним, Олег Стриженов скончался 9 февраля после продолжительной болезни. Народному артисту СССР Олегу Стриженову было 95 лет.

Сын Олега Стриженова Александр Стриженов рассказал, что в минувшее воскресенье успел попрощаться с отцом. Вместе с женой, дочками и старшим внуком днем 9 февраля он заехал проведать тяжелобольного Олега Стриженова. Затем семейство отправилось смотреть цирковое представление, а Олег Александрович погрузился в сон. Проснувшись, он попросил помощницу открыть входную дверь, сказав, что ждет свою маму.