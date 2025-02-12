Вдова Олега Стриженова Лионелла Пырьева пропустила прощание с ним в храме

12 февраля в Москве состоялась церемония прощания с Олегом Стриженовым. 95-летний народный артист СССР скончался 9 февраля после продолжительной болезни, о которой его родные не стали сообщать общественности, считая, что это сугубо семейная тайна.

«Говорят, характер на лице… О его дурном характере слагали легенды. А у него просто был характер. Говорят, что характер отражается на лице, а он ушел красивым, даже несмотря на его такой очень тяжелый уход», — рассказал журналистам после отпевания Олега Стриженова в храме его сын, режиссер и продюсер Александр Стриженов.

На отпевании в храме Святителя Николая присутствовала вся семья Олега Стриженова — его сын Александр с женой Екатериной Стриженовой, дочери пары. Не было видно среди присутствующих лишь вдовы артиста, 86-летней Лионеллы Пырьевой.

Как рассказал Александр Стриженов, его мачеха пропустила отпевание в силу своего плохого самочувствия.

Александр Стриженов добавил, что Лионелла Пырьева посетила храм накануне, 11 февраля, и в полной тишине и уединении смогла попрощаться с мужем, с которым состояла в браке с 1976 года.