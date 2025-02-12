Дочери Екатерины и Александра Стриженовых пришли на отпевание Олега Стриженова в храм

В Москве в храме Святителя Николая 12 февраля состоялось прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Он скончался 9 февраля, прожив 95 с половиной лет.

Гражданской панихиды не было, такого было желание самого покойного. Сын Олега Стриженова Александр Стриженов рассказывал, что отец не хотел, чтобы гроб с его телом стоял на сцене. Последняя воля Олега Стриженова была исполнена его родственниками.

Попрощаться с Олегом Стриженовым пришли его близкие. Александр Стриженов и его жена Екатерина Стриженова, дочери пары Анастасия и Александра.

Во время отпевания они стояли рядом с гробом своего именитого деда, держа в руках свечи и читая молитвы вслед за священником.