Дочери Екатерины и Александра Стриженовых пришли на отпевание Олега Стриженова в храм

В Москве в храме Святителя Николая 12 февраля состоялось прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Он скончался 9 февраля, прожив 95 с половиной лет.
Гражданской панихиды не было, такого было желание самого покойного. Сын Олега Стриженова Александр Стриженов рассказывал, что отец не хотел, чтобы гроб с его телом стоял на сцене. Последняя воля Олега Стриженова была исполнена его родственниками.
Попрощаться с Олегом Стриженовым пришли его близкие. Александр Стриженов и его жена Екатерина Стриженова, дочери пары Анастасия и Александра.
Во время отпевания они стояли рядом с гробом своего именитого деда, держа в руках свечи и читая молитвы вслед за священником.
Дочери Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия и Александра. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Поклонники давно обратили внимание на то, что дочери Екатерины и Александра Стриженовых — невероятно харизматичные и красивые молодые женщины. А печаль и грусть только добавила прелести их лицам, сделав их иконописными.
Анастасия и Александра на прощании с дедушкой держались довольно мужественно, старались сохранять спокойствие и не плакать. Александр Стриженов поддерживал дочерей, а они — его.