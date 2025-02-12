Екатерина Стриженова — на прощании с Олегом Стриженовым: «Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков»

В Москве 12 февраля простились с народным артистом Советского Союза Олегом Стриженовым. Отпевание прошло в храме Святителя Николая. Перед началом церемонии сын и невестка Олега Стриженова, Александр Стриженов и его жена Екатерина пообщались с журналистами.
Александр Стриженов рассказал, что отец умер после продолжительной болезни, о которой семья не сообщала, поскольку это была слишком личная история.
9 февраля, в минувшее воскресенье, Александр Стриженов с семьей заехал навестить отца по дороге в цирк. Как оказалось, это была их последняя встреча. В тот же вечер Олега Стриженова не стало.
Рассказывая об этом, сын Олега Стриженова расплакался. Стоявшая рядом Екатерина Стриженова непрерывно поглаживала мужа, выражая ему свою скорбь и поддержку.
Екатерина Стриженова поддерживала мужа. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Когда закончил говорить Александр Стриженов, слово взяла Екатерина Стриженова.
«Олега Александровича зрители любили при жизни. Он был признан при жизни! Я ночью приехала из Санкт-Петербурга. И там ко мне подходили женщины, они вспоминали роли Олега Александровича и говорили очень хорошие слова. Но для нашей семьи он, в первую очередь, близкий человек. Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков. Вот ему он такую возможность дал. Счастье, что он был в семье. И вы знаете, я всегда удивлялась. 95 лет, всех узнавать, быть в памяти, говорить с каждой внучкой, узнавать о том, что происходит. Это тоже большое счастье. Царство небесное, светлая память», — поделилась Екатерина Стриженова.
Александр Стриженов обнимал жену, пока она произносила траурную речь в память о свекре. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Напомним, ранее Екатерина Стриженова прервала гастроли в Санкт-Петербурге, чтобы в день похорон Олега Стриженова быть рядом с мужем. Она обратилась к зрителям с просьбой понять ее и не судить за то, что она не выйдет на сцену в спектакле «Женщины Есенина».