Екатерина Стриженова — на прощании с Олегом Стриженовым: «Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков»

В Москве 12 февраля простились с народным артистом Советского Союза Олегом Стриженовым. Отпевание прошло в храме Святителя Николая. Перед началом церемонии сын и невестка Олега Стриженова, Александр Стриженов и его жена Екатерина пообщались с журналистами.

Александр Стриженов рассказал, что отец умер после продолжительной болезни, о которой семья не сообщала, поскольку это была слишком личная история.

9 февраля, в минувшее воскресенье, Александр Стриженов с семьей заехал навестить отца по дороге в цирк. Как оказалось, это была их последняя встреча. В тот же вечер Олега Стриженова не стало.

Рассказывая об этом, сын Олега Стриженова расплакался. Стоявшая рядом Екатерина Стриженова непрерывно поглаживала мужа, выражая ему свою скорбь и поддержку.