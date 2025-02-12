Александр Стриженов на прощании с Олегом Стриженовым: «Он ушел после болезни, о которой мы не сообщали»

В храме Святителя Николая в Москве проходит церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Перед началом отпевания у дверей храма сын Олега Стриженова Александр Стриженов рассказал об отце.
Он признался, что их семья осиротела.
«Мы пытались идеальные условия создать для Олега Александровича. Но вот семья осиротела, потеряв старшего. Я считаю, что 95 лет с половиной лет — это отличный результат и дай бог каждому. Он хотел «дотянуть» до этого юбилея. Это не то, чтобы спортивное достижение и олимпийская награда. Это просто азарт — увидеть, что будет дальше. Он был счастлив каждой «пятерке» нашей младшей дочери, каждой удачной съемке старшей дочери, радовался правнукам. Это все и продлевает жизнь нашим родителям», — рассказал Александр Стриженов.
Крест у храма. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Александр Стриженов рассказал о последней встрече с отцом, которая произошла в день его смерти, 9 февраля. В минувшее воскресенье Александр Стриженов с женой Екатериной Стриженовой и дочками заехал навестить больного Олега Стриженова.
Вспоминая об этом, Александр Стриженов не смог сдержать слез.
«Он ушел по-христиански, исповедавшись и причастившись, после достаточно продолжительной болезни, о которой мы не сообщали, поскольку это личная история. Для нас это момент… Мы всей семьей приехали отца навещать, я, моя жена, обе дочери и старший внук. Долго разговаривали и уехали в цирк, а он заснул, потом проснулся, позвал помощницу Анечку и попросил открыть дверь. А она говорит: «Олег Александрович, а дверь в спальню открыта». Он говорит: «Открой входную, мама придет». Ну вот пришла мама и забрала», — поделился Александр Стриженов.