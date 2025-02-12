Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила о своем решении покинуть пост, объяснив это намерением сосредоточиться на обучении нового поколения тренеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Винер подчеркнула, что художественная гимнастика всегда играла важную роль в ее жизни, и она гордилась возможностью внести вклад в развитие данного вида спорта. Однако теперь, по ее мнению, пришло время передать опыт молодым специалистам, которые будут готовить будущих чемпионов.

Тренер выразила благодарность всем спортсменкам, коллегам и болельщикам, сопровождавшим ее на протяжении карьеры. Она заверила, что сборная команда остается в надежных руках и выразила уверенность в дальнейших успехах российской гимнастической школы.

Дмитрий Губерниев, известный телеведущий, прокомментировал уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Губерниев выразил благодарность Винер за ее многолетний труд и вклад в развитие художественной гимнастики. Он выразил надежду, что Винер продолжит участвовать в жизни этого вида спорта, несмотря на уход с поста главного тренера. Губерниев отметил ее выдающиеся качества как тренера и организатора, назвав ее «большой молодцом» и сказав, что она заслуженно носит звание «Героя труда».

Также Губерниев затронул тему преемственности, заявив, что в России существует множество талантливых специалистов в области художественной гимнастики. Он напомнил о различных фестивалях и турнирах, таких как «Небесная грация» и «Алина», где проявляют себя молодые тренеры. Губерниев заверил, что вид спорта не останется без внимания и поддержки, имея такую сильную школу и команду специалистов.