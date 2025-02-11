«Купил мне машину. Плюс к этому давал деньги»: Сябитова вспомнила свой роман с женатым миллионером

Роза Сябитова откровенно высказалась о своем отношении к мужчинам в зрелом возрасте. Она подчеркнула, что сейчас ей не нужен постоянный партнер, поскольку не желает иметь дополнительных проблем. Роза сосредоточена на роли бабушки и заботе о своей внучке, которая часто живет с ней между съемками. Сябитова признает, что, если бы перед ней стоял выбор между мужчиной и семьей, она бы однозначно выбрала своих близких. Кроме того, она уверена в своей способности самостоятельно обеспечивать себя финансово, поэтому наличие мужчины в ее жизни не является необходимостью.

«Общайся, с кем хочешь, только не уводи чужих мужей, жен… Да, у меня был такой опыт», - призналась Роза Сябитова.

Телесваха откровенно рассказывала о своих прошлых отношениях, подметив, что ее избранник фактически «купил» ее, предлагая взамен свое благосостояние. Она называет его подпольным миллионером, пишет mk.ru . Сябитова отмечает, что не совсем понимает, что именно привлекло этого мужчину в женщине с двумя детьми, но подчеркивает, что приняла его предложение с радостью.