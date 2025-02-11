«Купил мне машину. Плюс к этому давал деньги»: Сябитова вспомнила свой роман с женатым миллионером

Роза Сябитова. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»

Телесваха Роза Сябитова призналась, что когда-то и она уступила мужчине, поняв, что он богат.

Роза Сябитова откровенно высказалась о своем отношении к мужчинам в зрелом возрасте. Она подчеркнула, что сейчас ей не нужен постоянный партнер, поскольку не желает иметь дополнительных проблем. Роза сосредоточена на роли бабушки и заботе о своей внучке, которая часто живет с ней между съемками. Сябитова признает, что, если бы перед ней стоял выбор между мужчиной и семьей, она бы однозначно выбрала своих близких. Кроме того, она уверена в своей способности самостоятельно обеспечивать себя финансово, поэтому наличие мужчины в ее жизни не является необходимостью.

«Общайся, с кем хочешь, только не уводи чужих мужей, жен… Да, у меня был такой опыт», - призналась Роза Сябитова.

Телесваха откровенно рассказывала о своих прошлых отношениях, подметив, что ее избранник фактически «купил» ее, предлагая взамен свое благосостояние. Она называет его подпольным миллионером, пишет mk.ru. Сябитова отмечает, что не совсем понимает, что именно привлекло этого мужчину в женщине с двумя детьми, но подчеркивает, что приняла его предложение с радостью.

«Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого? Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!» - заверила Роза Сябитова.

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