Марина Дюжева рассказала о том, как победила рак горла: «Надо вовремя обращаться, делать все, что говорят врачи»

10 февраля 2025 года Марина Дюжева была занята на репетициях спектакля. Тем временем в интернете активно обсуждали новость о том, что у известной актрисы якобы был обнаружен рак горла. Согласно сообщениям, злокачественная опухоль была выявлена на ранней стадии благодаря тому, что Дюжева своевременно обратилась к врачам, почувствовав боли в горле при глотании. Пройдя курс лечения, актриса полностью избавилась от заболевания – в ее организме больше не было обнаружено раковых клеток.
Когда журналисты связались с Мариной Дюжевой после ее рабочего дня, выяснилось, что она ничего не знает об этих слухах. Актриса призналась, что ей никто еще не задавал вопросов о состоянии здоровья, и она искренне удивилась, откуда взялась такая информация. Оказалось, что все это произошло не в текущем году, а двумя годами ранее, в 2023-м.
Марина Дюжева победила рак горла. Фото: Global Look Press
В беседе с kp.ru Марина Дюжева подчеркнула, что предпочитает не обсуждать свою болезнь публично. Она отметила, что считает такие вопросы личным делом каждого человека. По словам актрисы, она не ведет активную общественную жизнь и не участвует в социальных сетях, предпочитая сосредоточиться на себе, своей семье и работе. Дюжева также выразила благодарность российской медицине, подчеркнув важность своевременного обращения к специалистам и следования их рекомендациям. Она добавила, что несмотря на успешное завершение курса лечения, контроль состояния здоровья остается важным аспектом жизни. На данный момент актриса находится в ремиссии.
«У нас прекрасная медицина, надо вовремя обращаться, делать все, что говорят врачи. Я уже полтора года как отлечилась. Сейчас я в ремиссии», - уточнила Марина Дюжева.