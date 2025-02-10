«Мой заслуженный бонус за вторую беременность»: Ксения Черкасова из «Дома-2» получила от мужа серьги Cartier

Ксения Черкасова из проекта «Дом-2» похвасталась тем, что ее муж Андрей сделал ей дорогой люксовый подарок. Для начала супруги купили новую вместительную иномарку. Звезда телестройки дала понять, что их семья станет больше и поэтому они решили приобрести новое авто. За руль машины Ксения Черкасова села сама, оставшись довольной такой покупкой. Возможно, на траты возлюбленная Андрея Черкасова согласилась для того, чтобы порадовать мужа сюрпризом к его дню рождения. Они вместе отметили это событие в ресторане, оставив сына Святослава на ночевке у бабушки.
Андрей Черкасов подарил жене Кристине серьги Cartier. Фото: соцсети
Кроме того, Кристина Черкасова получила от мужа подарок и для себя. Андрей подарил ей люксовые серьги Cartier. Так ведущий проекта «Дом-2» решил отблагодарить любимую за то, что она подарит ему второго сына.
«Осуществили еще одну цель нашей семьи. Много лет нам служил Land Rover Discovery, но пора было расширяться, чтоб нашей большой семьей комфортно перемещаться. Ну и мой заслуженный бонус за вторую беременность», — отметила Кристина Черкасова.
Ксения Черкасова похвасталась серьгами Cartier. Фото: соцсети
Ксения Черкасова уже выбрала роддом, в котором будет рожать второго ребенка. Жена шоумена переживала из-за того, что плод был крупным для своего срока, из-за чего ей могут сделать кесарево сечение.