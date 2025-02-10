«Мой заслуженный бонус за вторую беременность»: Ксения Черкасова из «Дома-2» получила от мужа серьги Cartier

Ксения Черкасова из проекта «Дом-2» похвасталась тем, что ее муж Андрей сделал ей дорогой люксовый подарок. Для начала супруги купили новую вместительную иномарку. Звезда телестройки дала понять, что их семья станет больше и поэтому они решили приобрести новое авто. За руль машины Ксения Черкасова села сама, оставшись довольной такой покупкой. Возможно, на траты возлюбленная Андрея Черкасова согласилась для того, чтобы порадовать мужа сюрпризом к его дню рождения. Они вместе отметили это событие в ресторане, оставив сына Святослава на ночевке у бабушки.