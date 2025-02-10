«Без денег, без любимого! Оказалась с детьми на улице»: Наталья Штурм высказалась об Алисе Казьминой

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году, и вскоре у них родилась дочь Есения. Однако вскоре после рождения ребенка появились слухи о проблемах в отношениях, и в 2019 году пара развелась. Казьмина обвинила Аршавина в измене, а он, в свою очередь, утверждал, что она пыталась обмануть его ради денег. Алиса также жаловалась, что свекровь заставила ее с ребенком покинуть дом, приобретенный в браке, а в 2021 году Аршавин добился возвращения дома через суд.

Напомним, что в свое время футболист бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую. Тогда она находилась на восьмом месяце беременности, с двумя маленькими детьми на руках. Поклонники считали, что именно Алиса Казьмина разрушила брак телеведущей. Позже та призналась, что очень ошиблась в Аршавине и подметила, что готова лично попросить прощения у его первой жены.