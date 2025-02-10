«Без денег, без любимого! Оказалась с детьми на улице»: Наталья Штурм высказалась об Алисе Казьминой

Певица Наталья Штурм поделилась фотографиями Алисы Казьминой, бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, показав, как она выглядит сейчас — после серии восстановительных операций на носу.
Штурм и Казьмина познакомились за кулисами одного телешоу и успели сблизиться. Наталья выразила восхищение силой духа Алисы.
«Без денег, без любимого, без поддержки. Изуродованная женщина оказалась с детьми на улице! Но она выдержала все это, и произошло невероятное», — отметила Наталья Штурм.
Несколько лет назад Алиса Казьмина столкнулась с серьезной болезнью, которая сильно повредила ее нос. Врачи провели ей множество операций, чтобы восстановить поврежденный орган. Болезнь резко обострилась на фоне стресса, вызванного разводом с Андреем Аршавиным, что едва не стоило ей жизни. В одной из программ на Первом канале она рассказывала, что болезнь прогрессировала настолько быстро, что ей посчастливилось вовремя попасть на операционный стол, избежав смертельной инфекции. В 2021 году Алиса провела несколько дней в коме, а позднее врачи заявили, что ее состояние неизлечимо.
Алисе Казьминой сделали новый нос. Фото: соцсети
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году, и вскоре у них родилась дочь Есения. Однако вскоре после рождения ребенка появились слухи о проблемах в отношениях, и в 2019 году пара развелась. Казьмина обвинила Аршавина в измене, а он, в свою очередь, утверждал, что она пыталась обмануть его ради денег. Алиса также жаловалась, что свекровь заставила ее с ребенком покинуть дом, приобретенный в браке, а в 2021 году Аршавин добился возвращения дома через суд.
Напомним, что в свое время футболист бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую. Тогда она находилась на восьмом месяце беременности, с двумя маленькими детьми на руках. Поклонники считали, что именно Алиса Казьмина разрушила брак телеведущей. Позже та призналась, что очень ошиблась в Аршавине и подметила, что готова лично попросить прощения у его первой жены.